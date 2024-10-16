В Башкирии продолжается ремонт подъездных дорог к СНТ

В республике продолжается ремонт подъездных дорог к садовым товариществам. В этом году работа идёт на 20 дорогах общей протяженностью 26,4 км. Они обеспечивают проезд к 72 СНТ. Как сообщил в соцсетях Глава Башкирии, все эти участки должны быть готовы до зимы. На их ремонт выделено 150 млн рублей.