В Башкирии продолжается ремонт подъездных дорог к СНТ

В республике продолжается ремонт подъездных дорог к садовым товариществам. В этом году работа идёт на 20 дорогах общей протяженностью 26,4 км. Они обеспечивают проезд к 72 СНТ. Как сообщил в соцсетях Глава Башкирии, все эти участки должны быть готовы до зимы. На их ремонт выделено 150 млн рублей.
Радий Хабиров отметил, что формируется перечень объектов для ремонта в 2025 году: рассматриваются порядка 150 объектов в 20 муниципалитетах. Самые сложные из них войдут в перечень приоритетных для ремонта, написал Глава Башкирии. Также он сообщил, что садовые товарищества обеспечиваются бесперебойным электричеством, на территориях СНТ идёт и социальная догазификация.