В Башкирии инспекторы природного парка «Кандры-Куль» изъяли раколовки

Порядка 60 килограммов раков вернулись в естественную среду обитания. Инспекторы природного парка «Кандры-Куль» во время очередного рейда по акватории озера изъяли 58 раколовок. Они, как и сети, полностью запрещены к использованию на особо охраняемых природных территориях.
По словам начальника обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильмановой, выездные обследования проводятся уже на постоянной основе. Их основная цель – инспекционный контроль на территории водного объекта.