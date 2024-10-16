В Башкирии инспекторы природного парка «Кандры-Куль» изъяли раколовки

Порядка 60 килограммов раков вернулись в естественную среду обитания. Инспекторы природного парка «Кандры-Куль» во время очередного рейда по акватории озера изъяли 58 раколовок. Они, как и сети, полностью запрещены к использованию на особо охраняемых природных территориях.