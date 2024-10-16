В Уфе прошел конкурс «Трудовые династии Башкортостана»

В Уфе прошел республиканский конкурс «Трудовые династии Башкортостана», который проводится третий год. В 2024 году за призовые места боролись представители 73 семей, 9 из которых стали победителями и призерами конкурса. Среди них и педагогическая династия Шальковых — три поколения воспитателей и учителей, ставших наставниками малышам и школьникам.

Профессия, которую можно выбрать только душой. Три поколения педагогов: бабушка, мама и дочь, хотя началось всё еще с прабабушки, которая после работы приходила в детский дом играть с ребятами. Она-то и привила любовь к творчеству и детям своей дочери, Тамаре Александровне.

После Благовещенского педучилища в 1962 году Тамару Шалькову направили в Уфимский район в село Михайловка на стажировку. Где она и осталась работать в школе старшей пионервожатой. Творческих амбиций хватало на все мероприятия.

Спустя 16 лет Тамара Александровна переехала в Уфу, стала воспитателем в детском саду. Оттуда, спустя еще 20 лет, ушла на пенсию. Эстафету подхватила дочь, которая пришла воспитателем в тот же год.

Более 30 лет Елена Геннадьевна является второй мамой и первым наставником дошколят. Изо дня в день помогая им познавать мир, она проводит множество занятий, опытов, игр. Создала кулинарную академию, где юные поварята изучают полезные и вредные продукты, историю хлеба и вместе с родителями готовят пироги. Сама Елена Казакова признается, что другой профессии для себя никогда не видела.

Едва не оборвала профессиональную династию Марина Нуриева, но в итоге все равно пришла в школу. Вот уже более трёх лет преподает свой любимый предмет — математику — в образовательном центре села Михайловка. Она и стала инициатором участия в конкурсе.