В Башкирии в нескольких СНТ появилась новая дорога

В нескольких садовых товариществах вблизи деревни Мокроусово появилась новая дорога. Это подъездной путь к СНТ «Ясная поляна». Раньше в межсезонье его размывало, и проехать автомобилистам было очень сложно, а иногда после такой дистанции приходилось ремонтировать железного коня.
Протяженность обновленного участка — 750 метров. Реконструкция выполнена за неделю. Аналогичная работа сейчас ведется на участке дороги, ведущей к СНТ «Белый Аист».
В республике с 2022 года реализуется программа по ремонту подъездных дорог к СНТ. За это время обновили пути к 143 товариществам. В этом году планируется отремонтировать 20 таких дорог.