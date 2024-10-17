В Башкирии в нескольких СНТ появилась новая дорога

В нескольких садовых товариществах вблизи деревни Мокроусово появилась новая дорога. Это подъездной путь к СНТ «Ясная поляна». Раньше в межсезонье его размывало, и проехать автомобилистам было очень сложно, а иногда после такой дистанции приходилось ремонтировать железного коня.

Протяженность обновленного участка — 750 метров. Реконструкция выполнена за неделю. Аналогичная работа сейчас ведется на участке дороги, ведущей к СНТ «Белый Аист».