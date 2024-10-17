В Уфе стартует первый день Международного форума «Россия – спортивная держава»

В 12:00 будет дан торжественный старт международному спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0». Совершив бесчисленное количество оборотов вокруг планеты, легендарный трофей «Игр будущего» 2024, заряженный космической энергией, совершит заключительный виток уже по земле, в рамках кругосветного автопробега наследия Игр будущего. Участниками автопробега станут спортсмены и болельщики Игр будущего-2024 и члены Международного Фиджитал комьюнити, активно продвигающие спортивные и культурные традиции нашей страны за рубежом. Кортеж из автомобилей УАЗ проедет по маршруту Россия — ОАЭ (где пройдут Игры будущего-2025). Первый этап пути начнется в Уфе и завершится на фиджитал-фестивале в Катаре в ноябре 2024 года.