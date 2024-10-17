В Уфе стартует первый день Международного форума «Россия – спортивная держава»

Сегодня, 17 октября, в Уфе стартует XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятие продлится до 19 октября. Программа первого дня форума – заседания, круглые столы, а также культурные и спортивные события.
В 10:30 начнется расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, где приглашенные спикеры обсудят актуальные вопросы современного олимпийского движения и ситуацию, сложившуюся на международной спортивной арене. Форум продолжится тематическими круглыми столами.
В 12:00 будет дан торжественный старт международному спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0». Совершив бесчисленное количество оборотов вокруг планеты, легендарный трофей «Игр будущего» 2024, заряженный космической энергией, совершит заключительный виток уже по земле, в рамках кругосветного автопробега наследия Игр будущего. Участниками автопробега станут спортсмены и болельщики Игр будущего-2024 и члены Международного Фиджитал комьюнити, активно продвигающие спортивные и культурные традиции нашей страны за рубежом. Кортеж из автомобилей УАЗ проедет по маршруту Россия — ОАЭ (где пройдут Игры будущего-2025). Первый этап пути начнется в Уфе и завершится на фиджитал-фестивале в Катаре в ноябре 2024 года.
В 15:30 состоится пленарное заседание «Спорт — комплексный взгляд в будущее». Участники обменяются мнениями о стратегии первоочередных действий по комплексному развитию спортивной отрасли на внутренней и внешней аренах и поделятся видением будущих перемен.
В программе спортивных событий — церемония открытия Центра фехтования, соревнования по фехтованию «Сабля Салавата» и по гребному слалому «Край курая», всероссийские соревнования по кёрлингу, «Матч звёзд» по баскетболу, межрегиональное физкультурно-спортивное мероприятие Паралимпийского комитета России для ветеранов СВО «Герои нашего времени», Ночь бокса по версии IBA.
У Дворца борьбы весь день будет работать большая выставочная композиция.
Фото: bashinform.ru