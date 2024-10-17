В Башкирии активно развивают коневодство

В Благоварском районе развивают коневодство. Три года назад местный житель Ильфат Ахметшин победил в конкурсе «Семейная ферма», а на полученный грант приобрёл поголовье лошадей и запустил цех по производству халяльной мясной продукции.

Термокамера работает в автоматическом режиме, и, настроив программу, в процесс можно внести любые необходимые изменения. Суточная производительность этого мясного цеха — 60 килограммов колбасы трёх разных видов. После победы в конкурсе «Семейная ферма» Ильшат Ахметшин приобрёл также вакуум-упаковочную машину, массажер-маринатор для мяса, морозилки и другое современное автоматизированное оборудование.

Изначально проект цеха по производству мяса фермер представил на выездном «предпринимательском часе», которое провёл глава районной администрации. Получил одобрение и помощь при покупке лошадей породы «русский тяжеловоз». Господдержка также позволила Ильшату Ахметшину создать новые рабочие места для односельчан.

Изначально халяльную продукцию продавали на сельхозярмарках, но теперь покупатели сами приезжают за любимой колбасой. А фермер гарантирует качество, так как производит её только из натуральных ингредиентов. Ещё одно направление, с чего в принципе всё и начиналось в 2004 году, — производство копченой птицы.