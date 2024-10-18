Природу Башкирии увековечили в тревел-фильме

За 2023 год Башкирию посетили 2,2 млн туристов (в 2018 — около 1,17 млн). Росту турпотока способствует появление новых гостиниц, туристических баз, глэмпингов. Посещаемость только природных парков (без нацпарков и заповедников) составила более 150 тысяч туристов с начала 2024 года. В национальный парк «Башкирия» за январь-сентябрь текущего года приезжали 90 тыс. человек.