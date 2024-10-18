Жители Уфы примут участие в шоу «Ну-ка, все вместе!»

18 октября состоится седьмой отборочный тур популярного телешоу «Ну-ка, все вместе!». Среди участников – три уроженца Уфы.

Сообщается, что Тереза Амбарцумян, Артур Амиров и Богдана Рудь из Башкирии попробуют завоевать внимание жюри. Все трое участники музыкального конкурса «Уфимская волна». А Бося Рудь — обладатель Гран-при 2023 года. Среди их соперников участники из Москвы, Новосибирска и Иваново.

В этом выпуске приглашённой звездой станет Наташа Королёва. Она исполнит свой хит и присоединится к сотне экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.