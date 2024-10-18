В Уфе завершился турнир «Герои нашего времени»

В Уфе завершился турнир ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени». Соревнования длились два дня, и в них приняли участие около ста спортсменов из восьми регионов страны. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что считает особым приоритетом поддержку ветеранов СВО и их реабилитацию посредством физкультуры и спорта.

Тот редкий случай в спорте, когда на первое место выходит не счет, а новые знакомства и общение, а важнее победы оказываются эмоции от участия.

Вчера стреляли из лука. Результатов пока не знаем, но узнаем, когда награждать будут. По волейболу один матч выиграли, один проиграли. Сегодня будем стараться первое место забрать. Тимур Лукманов, ветеран СВО, участник турнира

Участники турнира соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, армрестлинге, настольном теннисе и других дисциплинах. В заключительный день соревнований лучших выявляли в волейболе сидя. Команда из Башкортостана — один из претендентов на победу в этой дисциплине. Спортсмены тренируются по несколько дней в неделю. Но были среди участников турнира и те, кто только знакомится с этим видом спорта.

Когда начинали, говорю, есть волейбол сидя, классная штука. Мне говорят: какой волейбол сидя? Мы стоя-то не играли. Я говорю: всё нормально, получится. Вот мы в первый раз играли без тренеров. Алексей Щукин, ветеран СВО, участник турнира

Анатолий Крупин — серебряный призер Паралимпийских игр по волейболу. Ветеран боевых действий, в 2004 году он подорвался на мине. После реабилитации начал заниматься адаптивным спортом. Выбрал академическую греблю. Но затем перешел в волейбол. Сейчас выступает сам и тренирует ветеранов спецоперации.

Каждый хочет победить, потому что они бойцы, они приехали защищать свои регионы и команды, но не у всех получается. Здесь уже некоторые приезжают второй и третий раз. Анатолий Крупин, ветеран боевых действий, участник турнира, серебряный призер Паралимпийских игр