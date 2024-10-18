В Уфе завершился турнир «Герои нашего времени»

В Уфе завершился турнир ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени». Соревнования длились два дня, и в них приняли участие около ста спортсменов из восьми регионов страны. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что считает особым приоритетом поддержку ветеранов СВО и их реабилитацию посредством физкультуры и спорта.
Тот редкий случай в спорте, когда на первое место выходит не счет, а новые знакомства и общение, а важнее победы оказываются эмоции от участия.
Участники турнира соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, армрестлинге, настольном теннисе и других дисциплинах. В заключительный день соревнований лучших выявляли в волейболе сидя. Команда из Башкортостана — один из претендентов на победу в этой дисциплине. Спортсмены тренируются по несколько дней в неделю. Но были среди участников турнира и те, кто только знакомится с этим видом спорта.
Анатолий Крупин — серебряный призер Паралимпийских игр по волейболу. Ветеран боевых действий, в 2004 году он подорвался на мине. После реабилитации начал заниматься адаптивным спортом. Выбрал академическую греблю. Но затем перешел в волейбол. Сейчас выступает сам и тренирует ветеранов спецоперации.
Соревнования «Герои нашего времени» собрали около ста спортсменов из восьми регионов страны. Уфа не в первый раз принимает крупные турниры среди ветеранов СВО. Ранее здесь провели Кубок Защитников Отечества. Впереди новые спортивные вызовы.