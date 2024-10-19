В Уфе состоялся финальный день форума «Россия – спортивная держава»

Ключевым в деловой повестке стало заседание совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Республики Башкортостан. Это мероприятие, можно сказать, стало завершающим для форума. Было озвучено много отзывов от почетных гостей, а также награждены спортсмены, тренеры и строители.

Одна из главных особенностей форума — все три дня на его площадке были сплошь и рядом звёзды спорта. Олимпийские и паралимпийские чемпионы, заслуженные тренеры, руководители всероссийских федераций. Люди, которые выступали на лучших мировых спортплощадках. И, по их словам, условия в Башкортостане отныне ничуть не хуже.

Говоря о центре фехтования, президент Федерации Ильгар Мамедов назвал новый объект самым большим в мире. И выразил готовность проводить в нем крупнейшие турниры уже со следующего года. Ну а тренеры порадовались за будущих спортсменов, которые теперь будут заниматься в достойных условиях. Что немаловажно, бесплатно.

Выступление на сцене Героя России Рустама Сайфуллина гости в зале встречали стоя. Ветеран СВО в деталях рассказал, как в боях потерял обе ноги. И именно спорт помог закаленному организму выжить и вернуться к нормальной жизни.

По словам участника спецоперации, реабилитацию для инвалидов можно организовывать в спортзалах школ и в ФАПах малых населенных пунктов. Это избавит людей от необходимости ездить в крупные города. Идею поддержали, в том числе в Совете Федерации.

По-настоящему доступным может стать и спортивное программирование. Для него нужно не так уж и много: компьютер, интернет и желание развиваться в направлении IT. Теперь это тоже набирающее популярность направление в спорте, где у Башкортостана есть все шансы занять свой пьедестал.

Следующий форум пройдёт в Самаре. И, как рассказала министр спорта области, региону придётся немало потрудиться в его организации. Башкортостан задал слишком высокую планку. Впрочем, коллеги выразили готовность помочь.