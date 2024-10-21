Герой России Алексей Романов посетил филиал фонда «Защитники Отечества» в Уфе

Герой России Алексей Романов посетил Башкортостанский филиал фонда «Защитники Отечества». Он ознакомился с деятельностью отделения, а также провел встречу с руководителями общественных ветеранских организаций.

Обсудили адаптацию и реабилитацию участников специальной военной операции, привлечение их к общественным проектам. Также рассмотрели вопросы участия ветеранов с инвалидностью в адаптивных видах спорта. Регулярно проводится Кубок защитников Отечества. Эти соревнования помогают не только проверить свои физические способности, но и отдохнуть с семьей и найти единомышленников.