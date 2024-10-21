В СНТ Башкирии спасатели проводят противопожарные рейды

В связи с ростом угрозы возникновения пожаров в холодный сезон, спасатели Башкортостана обходят садовые товарищества. Так, сотрудники регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и местной администрации объяснили жителям Чишминского района правила пользования электрооборудованием.

В частных домах они проверяют то, как жильцы оборудовали печки в своих строениях, наблюдают за состоянием электричества. Кроме того, пожарные по просьбе граждан устанавливают извещатели.