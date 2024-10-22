В Уфе врачи успешно провели внутриутробную операцию и спасли малыша

В Уфе медики республиканского перинатального центра провели внутриутробную операцию, благодаря которой пациентка сохранила беременность на 26-й неделе.

Как сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, женщина страдала от тяжелой гемолитической болезни плода, возникшей из-за резус-конфликта. Врачи решили сделать внутриутробное переливание лейкофильтрованных эритроцитов, что позволило увеличить уровень гемоглобина и гематокрита у плода до нормальных значений. Это вмешательство предотвратило развитие отека у ребенка.