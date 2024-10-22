Мэр Уфы пообещал серьёзно контролировать открытие Шакшинского моста

На оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили предстоящее закрытие Шакшинского моста. Напомним, мост полностью закроют для поезда с 23 октября по 21 ноября.

Фото №1 - Мэр Уфы пообещал серьёзно контролировать открытие Шакшинского моста

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе предложил жителям Уфы на время закрытия моста передвигаться на общественном транспорте. Он заявил, что, если оплачивать проезд картой «Алга» и пересаживаться с одного транспорта на другой в течение «Счастливого часа», дорога будет короче и выгоднее.

У нас куратор строительного объекта Шакшинского моста живет в Инорсе. Когда перекрыли мост, он пересел на общественный транспорт. На автобусе со станции «Спортивная» доезжает до ж/д вокзала. Дальше по акции «Счастливый час» доезжает до бульвара Ибрагимова. Дорога ему обходится в 28 рублей. На общественном транспорте быстрее и выгоднее ездить.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы 

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в шутку пообещал Константину Паппе подарить транспортную карту, если мост не будет открыт в установленные сроки.

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