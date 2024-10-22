Мэр Уфы пообещал серьёзно контролировать открытие Шакшинского моста

На оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили предстоящее закрытие Шакшинского моста. Напомним, мост полностью закроют для поезда с 23 октября по 21 ноября.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе предложил жителям Уфы на время закрытия моста передвигаться на общественном транспорте. Он заявил, что, если оплачивать проезд картой «Алга» и пересаживаться с одного транспорта на другой в течение «Счастливого часа», дорога будет короче и выгоднее.