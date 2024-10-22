В Уфе отремонтировали несколько соцобъектов по ППМИ

В Уфе отремонтировали несколько объектов по программе поддержки местных инициатив. В столичном образовательном центре №35 появилась современная спортивная площадка. В рамках госпрограммы приведена в порядок и территория школы искусств имени Искужина. Двор учреждения украшен зелёными тематическими арт-объектами.

Теперь здесь можно прыгать спокойно, подтягиваться на турниках – на прорезиненном покрытии обходится без травм. Многие ученики центра образования №35 планируют связать свою жизнь со спортом. Например, Артём Ямалетдинов мечтает стать футболистом. Поэтому уверяет, что эта спортплощадка пустовать не будет.

Ребята стабильно входят в число сильнейших на соревнованиях. С открытием площадки появляются и новые перспективы – побеждать на спортивных состязаниях. Объект возведён благодаря программе поддержки местных инициатив, в которой учреждение принимает участие уже не в первый раз.

На строительство спортплощадки ушло более 1,5 млн рублей. Примерно столько же было выделено для благоустройства двора школы искусств имени Адигама Искужина. В рамках проекта на территории уложили рулонный газон, установили систему автополива и тематические арт-объекты, посадили хвойные деревья.

Всего в Ленинском районе Уфы по программе поддержки местных инициатив реализуются 14 проектов. Многие вновь подали заявку и уже начали готовиться к участию в ППМИ-2025.