В госпитале в Уфе показали, как участники СВО проходят реабилитацию

Участники СВО проходят реабилитацию в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Сотрудники медучреждения ставят на ноги пациентов с самого начала спецоперации. И многие бойцы после лечения вновь возвращаются в подразделения, чтобы поддержать своих братьев по оружию в освобождении Донбасса.

Вместо разрывающихся снарядов и свиста пуль раненные бойцы слушают спокойную музыку. Если выжить на поле боя им помогали осторожность и внимательность, то восстановиться и почувствовать себя в безопасности способствуют специально подобранные звуки, говорят психологи.

Они очень долгое время были в опасности, в напряжении. Поэтому здесь мы помогаем телу восстановиться. Процедуры проходят в массажных креслах, но самое основное у нас тут — аппаратная методика в наушниках. Там звуки природы, птички поют, и специальное биноуральное биение. За счет изменения частот программируем мозг на более спокойное состояние. Они начинают лучше спать, перестают просыпаться по ночам. И это им помогает адаптироваться. Гузель Мустафина, медицинский психолог Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

Дышать полной грудью рекомендуют в соляной пещере. На СВО боец с позывным «Граф» получил два ранения. Одно из них минно-разрывное в ногу под Авдеевкой. Говорит, башкирские врачи творят чудеса.

Я в этом госпитале уже второй раз. Сначала полностью лежал, сейчас на дневном стационаре. Тут просто отличное отношение, физическая подготовка. Все процедуры делаются. позывной «Граф»

Согласен с ним и однополчанин с позывным «Чингиз». Пройдя Афган, не мог оставаться в стороне и на этот раз. Родина у нас одна, говорит доброволец, и чтобы защитить ее, готов снова вернуться на передовую.

Я служил в ДНР на Марьинском направлении. 12 мая нас отправили штурмовать блиндаж. Было боевое задание. Там получил осколочное ранение. В Питере лежал в трёх госпиталях, лечили, потом дали отпуск, и вот я здесь сейчас. Медперсонал тут хороший, лечат как в санатории. Очень много разных процедур, даже не успеваем иногда. И массаж, и парафин, и морские ванны. позывной «Чингиз»

С начала СВО в нашем центре прошли реабилитацию более 700 пациентов с сочетанными травмами, с последствиями боевых травм. Комплекс лечения включает современные методы реабилитации, ЛФК, аппаратная физиотерапия, обязательно занятия с психологом. С логопедом, если есть нарушения речи. Гульназ Булякова, заведующая отделением нейрореабилитации Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

Медицинские тренажёры с биологической обратной связью отличаются от тех, что стоят в фитнес-центрах. Тут главная задача не накачать мышечную массу, а восстановление всего тела. Поэтому важно выполнять команды инструкторов. Между подходами боец с позывным «Чай» рассказал, что, хотя не имел боевого опыта и даже не служил в армии, решил подписать контракт с Минобороны России после теракта в московском «Крокусе». На СВО служил помощником миномётчика.

До Очеретино не дошли, до лесопосадки, взрывной волной отбросило, позвоночник повредил. Меня эвакуировали, довезли до лазарета. Сначала хотели делать терапевтическое лечение, но не помогло. Потом эвакуировали в Россию. Я был в шести госпиталях в России, но этот самый лучший. Этот и госпиталь ветеранов на Тукаева. Еда очень вкусная, персонал отзывчивый. И главное, есть результат — я начал ходить. позывной «Чай»

Такой результат и есть наша главная задача, сказал Радий Хабиров во время встречи с верховным главнокомандующим. Владимир Путин высоко оценил усилия республики, которые она прилагает для реабилитации ветеранов СВО и поддержки членов их семей.

Главная задача у республики — это поддержка специальной военной операции. Всё заточено под это. Первая задача — это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов. Одной из главных задач, которую мы видим, и сегодня это на Совете обсуждалось, — это реабилитация и уже вхождение ребят, которые уже всё отвоевали, в нашу нормальную гражданскую жизнь. Безусловно, это всё связано с реабилитацией тех ребят, которые получили травмы, увечья. Эта работа совместно с фондом «Защитники Отечества» налажена. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фонд «Защитники Отечества» помогает не только участникам специальной военной операции, но и членам их семей. Всего же в Башкортостане работают более 40 мер поддержки для родных военнослужащих. Узнать о них подробнее можно в уфимском филиале по адресу: улица Мингажева, 107.

Мы принимаем не только ветеранов боевых действий, но и действующих наших бойцов. И чаще всего задают юридические вопросы по выплатам, характер правильности увольнения, вопросы по ВВК. Светлана Елпаева, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Пациенты госпиталя ветеранов войн тем временем продолжают борьбу, но уже с самим собой. После завершения реабилитации многие готовы вновь вернуться в строй.