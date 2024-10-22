В Уфе в школе «Моторы будущего» открылась новая лаборатория

В Уфе открылась лаборатория по сервоприводам в передовой инженерной школе «Моторы будущего». Ученые разработали электродвигатель, предназначенный для робота. В перспективе разработчики планируют производить детали в башкирской столице уже в промышленном масштабе.

Со скоростью 300 оборотов в минуту на испытательном стенде ученые проверяют работоспособность сервопривода для робота-гуманоида. Деталь станет частью ноги, а конкретно бедра. Поэтому важно, чтобы она выдерживала все физические нагрузки, включая подъём и спуск.

Он включает в себя электрическую машину, редуктор и плату управления. Корпус — это алюминий, внутри медная обмотка. Электротехническая сталь. Постоянные магниты. Александр Подгузов, заместитель директора передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий

Новую разработку в этом году создали научные сотрудники и студенты передовой инженерной школы «Моторы будущего». В её стенах открылась специальная лаборатория, где разрабатывают сервоприводы. По инициативе Главы Башкортостана и при поддержке федерального центра в учреждении сформировали научный центр.

То есть для республики — это становление центром электромеханики, это — первое. Для республики — это появление новых рабочих мест — это второе. Ну и, соответственно, выпуск новой высокотехнологичной продукции — это третье. Для России мы будем тем самым обеспечивать технологический суверенитет. Ведь технологии — они сейчас решают всё. Технология — это наша безопасность. Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий

В инженерной школе есть всё, чтобы испытания новых электродвигателей проходили успешно. Студенты уфимского университета науки и технологий с интересом осваивают новое направление. Причем на практических и, можно сказать, живых примерах.

Даже взять вот этого четвероногого друга — только у него одного можно насчитать 12 электродвигателей. Каждый из них запрограммирован на движение, устойчивость и прыжки. То есть всё то, что делает настоящая собака. Преподаватели и учёные заинтересованы в популяризации науки среди молодёжи. В частности, темы создания и производства электрических машин.

И вот здесь мы это доносим нашим студентам и любому обывателю, рассказывая и историю всего этого. И то, насколько сейчас это необходимо и перспективно. Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий