В Уфе в школе «Моторы будущего» открылась новая лаборатория

В Уфе открылась лаборатория по сервоприводам в передовой инженерной школе «Моторы будущего». Ученые разработали электродвигатель, предназначенный для робота. В перспективе разработчики планируют производить детали в башкирской столице уже в промышленном масштабе.
Со скоростью 300 оборотов в минуту на испытательном стенде ученые проверяют работоспособность сервопривода для робота-гуманоида. Деталь станет частью ноги, а конкретно бедра. Поэтому важно, чтобы она выдерживала все физические нагрузки, включая подъём и спуск.
Новую разработку в этом году создали научные сотрудники и студенты передовой инженерной школы «Моторы будущего». В её стенах открылась специальная лаборатория, где разрабатывают сервоприводы. По инициативе Главы Башкортостана и при поддержке федерального центра в учреждении сформировали научный центр.
В инженерной школе есть всё, чтобы испытания новых электродвигателей проходили успешно. Студенты уфимского университета науки и технологий с интересом осваивают новое направление. Причем на практических и, можно сказать, живых примерах.
Даже взять вот этого четвероногого друга — только у него одного можно насчитать 12 электродвигателей. Каждый из них запрограммирован на движение, устойчивость и прыжки. То есть всё то, что делает настоящая собака. Преподаватели и учёные заинтересованы в популяризации науки среди молодёжи. В частности, темы создания и производства электрических машин.
Поскольку сервоприводы используются везде. В электромобилях, беспилотниках, медицинском оборудовании, самолетах и поездах. Планируется, что центр по разработке электродвигателей откроется в декабре. С начала 2025 года начнется их серийное производство в стенах инженерной школы. С перспективой выпускать 15 тыс. единиц.