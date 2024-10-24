В Уфе стартовал форум «Ломая барьеры»

Сегодня в Уфе начал работу Всероссийский форум «Ломая барьеры». Он проходит в столице Башкортостана в третий раз. Традиционно мероприятие собрало гостей от Приморского края до Калининграда. Ключевая тема – формирование комплексной реабилитации инвалидов старше 18 лет.

В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья по инициативе Радия Хабирова в Башкортостане ввели новую меру поддержки инвалидов в виде сертификатов на реабилитацию. На полях форума «Ломая барьеры» обсудят самые разные темы, в том числе ранней помощи, долговременного ухода, сопровождаемого проживания, ментального здоровья.