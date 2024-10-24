Радий Хабиров объявил 2025 год в Башкирии Годом участников СВО

2025 год в Башкортостане будет объявлен годом участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил Радий Хабиров на пленарном заседании форума «Ломая барьеры». С такой инициативой обращались военнослужащие и кавалеры ордена Шаймуратова.

Также на заседании подняли тему реабилитации, в том числе участников СВО. Так, услугу протезирования планируют вывести на совершенно новый уровень. Отмечается, что в республике будут не только создавать инновационные технологии, но и обучать, как ими пользоваться.