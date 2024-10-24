В Башкирии будет создана региональная Ассоциация ветеранов СВО

В республике будет создана региональная Ассоциация ветеранов СВО. Радий Хабиров рассказал об этом заместителю министра обороны России Анне Цивилевой, которая также возглавляет госфонд «Защитники Отечества». Сегодня Анна Цивилева ознакомилась с работой регионального учреждения, который работает у нас почти полтора года. В филиале фонда военнослужащим вручили госнаграды, а один из ветеранов получил в пользование автомобиль ручного управления.

Проект «Здоровая улыбка» помогает военнослужащим санировать зубы во время отпуска, без долгих ожиданий приема. Работают стоматологи и с детьми участников спецоперации. Благодаря передвижному комплексу уже проверили состояние зубов пациентов во всех районах. Уникальность этой идеи отметила руководитель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны России Анна Цивилева. Совместно с главой республики они познакомились с работой филиала фонда в Уфе.

Фонд «Защитники Отечества» работает почти полтора года. Основная задача — поддержка участников, ветеранов СВО и членов их семей в режиме единого окна. За это время приняли более 68 тыс. обращений. В каждом районе есть свой социальный координатор, боец с позывным Уфа после возвращения домой стал одним из них в Илишевском районе и теперь уже здесь поддерживает ребят.

На встречу с Анной Цивилевой и главой республики пригласили военнослужащих. Многие из них получили тяжелые ранения и сейчас учатся жить заново. На прошлой неделе в Уфе прошел межрегиональный турнир для ветеранов СВО «Герои нашего времени». Глава республики вручил победителям медали генерала Шаймуратова. Среди них Тимур Лукманов.

Анна Цивилёва вручила удостоверения ветеранам боевых действий, а один из них получил ключи от автомобиля. Боец потерял обе конечности, поэтому машина ручного управления.

Здесь сильная команда и сильные руководители. У нас довольно дисциплинированно работают. Но я смотрю, что тесновато становится, и надо активнее готовится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Председатель госфонда «Защитники Отечества» отметила, что отечественный автопром нацелен на переоборудование автомобилей под нужды инвалидов. В числе предприятий КамАЗ — за рулем их большегрузов ветераны СВО, к примеру, смогут работать дальнобойщиками.

Уфимцу Азамату Аюпову уже обустроили дом так, что ему многое доступно в быту. Боец потерял в бою обе конечности. У ветерана оборудовали дверной проем, в санузлах установлены поручни, специальные зеркала и другие удобства. Даже кухонный гарнитур смонтирован под нужды инвалида. А еще его дом теперь стал умным, многое включается и работает с помощью пульта. Совсем недавно во дворе появился пандус, теперь он сможет самостоятельно выезжать из дома.

Руководитель госфонда осмотрела условия в доме Азамата, пообщалась с ним и его семьей. Бойца также наградили медалью Шаймуратова. Указом главы региона она вручена за мужество и героизм.