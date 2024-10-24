«Мы будем гордиться Башкортостаном»: Радий Хабиров о развитии креативной экономики

Я верю, что у меня как у Главы Республики Башкортостан появился партнёр креативного класса, с которым мы точно решаем те задачи, о которых я уже говорил. Что мы будем жить и гордиться Башкортостаном, нам есть чем гордиться. Эта гордость будет порождать интерес к ещё более ярким проектам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан