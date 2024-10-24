«Мы будем гордиться Башкортостаном»: Радий Хабиров о развитии креативной экономики

У Башкортостана есть возможность выйти на рынок Китая и Индии. Об этом сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По словам руководителя ведомства, в республике много собственных брендов в одежде, ювелирных изделиях, продуктах питания. И все они пользуются спросом у потребителей. Сейчас необходимы механизмы, чтобы иметь возможность торговать ими на мировом уровне.
Максимальная прибыль при минимальных вложениях и высокий потенциал выхода на экспорт. Российским правительством ставится задача достичь 6% вклада креативной экономики в ВВП страны. Этот вид индустрии активно развивается и в Башкортостане. Представители отрасли рассказали о своих идеях и предложениях Главе Башкортостана Радию Хабирову и генеральному директору агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлане Чупшевой.
Встреча прошла в универмаге «Фабрика» в «Арт-квадрате», где выставлена продукция башкирских дизайнеров одежды. О своих проектах гостям рассказали представители киноиндустрии, дизайнеры, аниматоры, музыканты. Перспективными направлениями также считаются архитектура, научные разработки, IT, программное обеспечение, народные промыслы. Все они могут дать инвестиционную бизнес-активность.