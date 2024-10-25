В России главной причиной гибели детей на дорогах назвали невнимательность водителей

В МВД России поделились печальной статистикой. Эксперты проанализировали ДТП за 9 месяцев 2024 года и назвали главную причину гибели детей на дорогах.

Фото №1 - В России главной причиной гибели детей на дорогах назвали невнимательность водителей

Так, в стране зафиксировано более 14 тысяч аварий с участием несовершеннолетних. В ДТП погибли 436 детей, а более 15 тысяч получили травмы.

Наибольшее количество летальных исходов выявлено среди детей-пассажиров. Далее по количеству смертей – дети-пешеходы, далее – дети-водители. Самое меньшее количество смертей на дорогах у детей-велосипедистов.

В 68,5% случаев виновниками ДТП со смертельным исходом для ребёнка становятся водители. Всего за указанный период в России произошло 5371 ДТП с участием детей-пешеходов: 89 из них погибли, 5214 получили ранения.

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