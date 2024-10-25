В России главной причиной гибели детей на дорогах назвали невнимательность водителей

В МВД России поделились печальной статистикой. Эксперты проанализировали ДТП за 9 месяцев 2024 года и назвали главную причину гибели детей на дорогах.

Так, в стране зафиксировано более 14 тысяч аварий с участием несовершеннолетних. В ДТП погибли 436 детей, а более 15 тысяч получили травмы.