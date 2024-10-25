В Уфе состоялась выездная комиссия МинЖКХ по вопросам отопления

В столице республики специальная комиссия выехала по адресам, откуда поступают жалобы на отсутствие отопления. Представители нескольких ведомств Башкортостана работали в Орджоникидзевском и Калининском районах города, где пообщались с жильцами домов и проверили радиаторы отопления в квартирах.

В двери жителей Уфы, оставивших обращение на отсутствие отопления, постучалась спецкомиссия, в составе которой представители МинЖКХ, Госкомитета по жилищному и строительному надзору и администрации Уфы проверили подачу тепла. В жилом доме по улице Блюхера с начала отопительного сезона батареи некоторое время оставались холодными.

Когда в городе начали отопление давать, не было отопления. Несколько раз заявку подавала, в ЖКО звонили, никто не приходил. 22-го числа только дали, нормально было, да и на улице вроде не так холодно. Регина Сагиманова, жительница дома по ул. Блюхера

Слесари пришли, сказали, в пятницу дадим, потом я вечером звоню: «Отопление будет?», они сказали: «Трубы лопнули под душем, мы придем в субботу». В субботу не было, в воскресенье тоже не было. У меня больные почки, астма, я дышать не могу таким холодным воздухом. 11 числа я уже домой пришла, тогда вот было отопление. Сейчас тепло, спасибо. Гульшат Шарипова, жительница дома по ул. Блюхера

В этом году в Уфе отопительный сезон стартовал 4 октября. А так как система теплоснабжения разветвленная и инертная, тепло в квартиры приходит постепенно. Особенно, если дом находится далеко от котельной — по трубам вода преодолевает расстояние в несколько километров. В квартирах, жильцы которых впустили комиссию, специалисты измерили температуру радиаторов отопления.

Проехали практически все адреса, в настоящее время пообщались с жильцами. Единичные случаи — они все-таки остаются, потому что на сегодняшний день все зависит от температурного режима — погодного температурного режима. Каждый дом — он специфичен, запускается тоже, как говорится, по-отдельности. Какой-то дом быстро протягивает, какой-то помедленнее, но все восстановим, все будет работать как положено, в штатном режиме. Алмаз Мухаметзянов, заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности администрации г. Уфы

Частая ситуация: у соседей уже тепло, а домашние радиаторы еще ледяные. Проблема в том, что в батареях возникла воздушная пробка, и нужно спустить воздух. А это время, ведь часто жителей верхних этажей не бывает дома.

Сегодня совместно с министерством ЖКХ был совместный выезд по вопросам отопления по Калининскому и Орджоникидзевскому районах. В результате установлено, что отопление подано во все дома, есть только единичные случаи, где батареи прогрелись еще неравномерно. Для этого жителям надо обратиться в адрес управляющих компаний, чтобы им стравили воздух в батареях. Екатерина Кузьмина, начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

Так, жители, направившие свои обращения в Центр управления республикой, получили обратную связь. По результатам комплексного обхода домов комиссия установила, что в каждой квартире из «проблемного списка» радиаторы уже нагрелись.