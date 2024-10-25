В Уфе состоялась выездная комиссия МинЖКХ по вопросам отопления

В столице республики специальная комиссия выехала по адресам, откуда поступают жалобы на отсутствие отопления. Представители нескольких ведомств Башкортостана работали в Орджоникидзевском и Калининском районах города, где пообщались с жильцами домов и проверили радиаторы отопления в квартирах.
В двери жителей Уфы, оставивших обращение на отсутствие отопления, постучалась спецкомиссия, в составе которой представители МинЖКХ, Госкомитета по жилищному и строительному надзору и администрации Уфы проверили подачу тепла. В жилом доме по улице Блюхера с начала отопительного сезона батареи некоторое время оставались холодными.
В этом году в Уфе отопительный сезон стартовал 4 октября. А так как система теплоснабжения разветвленная и инертная, тепло в квартиры приходит постепенно. Особенно, если дом находится далеко от котельной — по трубам вода преодолевает расстояние в несколько километров. В квартирах, жильцы которых впустили комиссию, специалисты измерили температуру радиаторов отопления.
Частая ситуация: у соседей уже тепло, а домашние радиаторы еще ледяные. Проблема в том, что в батареях возникла воздушная пробка, и нужно спустить воздух. А это время, ведь часто жителей верхних этажей не бывает дома.
Так, жители, направившие свои обращения в Центр управления республикой, получили обратную связь. По результатам комплексного обхода домов комиссия установила, что в каждой квартире из «проблемного списка» радиаторы уже нагрелись.
А если возникают проблемы с отоплением, следует обратиться по круглосуточному номеру Ситуационного центра: 8 (347) 277-09-11. Также можно оставить заявку в сервисе «Уфа тёплая» или связаться с управляющей компанией напрямую. Так специалисты смогут дать необходимые разъяснения и помочь в решении возникающих вопросов.