В Уфе проходит культурный хакатон «Прокачай себя»

В Уфимском институте искусств им. Загира Исмагилова проходит культурный хакатон «Прокачай себя». Он стал интерактивной площадкой для формирования сообщества творческой социально-активной молодежи.

Цель хакатона – генерация новых идей и проектов для дальнейшего участия в грантовых конкурсах. Участниками стали студенты, работники учреждений культуры и искусства. Им рассказали, как создаются проекты, подбирается команды, идет финансирование и как продвигать проект в медиа. Главным событием станет защита проектов.