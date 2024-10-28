В Башкирии новорожденным дали необычные имена: Аэлита Алтынай и Хасанбой

В Башкирии с 1 января по 27 октября 2024 года были названы как редкие, так и популярные имена новорожденных. Информацией поделился портал Реестр ЗАГС.
Среди редко используемых женских имен выделяются Элалия, Линда, Аэлита Алтынай, Патрисия и Аиля. У мальчиков менее распространенными оказались имена Ильян, Хасанбой, Сафуан, Мухаммад Али и Саньяр.
Что касается наиболее популярных имен, среди девочек на первом месте находится Амина (379 новорожденных), за ней следуют София (335), Эмилия (319), Ева (315) и Арина (308). Среди имен для мальчиков лидируют Амир (480), Тимур (311), Артем (305), Марк (304) и Эмир (286).