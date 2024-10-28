В Башкирии стартует акция «Внимание — дети!»

28 октября начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях сообщил водителям о начале масштабной акции «Внимание — дети!», организованной совместно с Министерством образования республики. В течение первых девяти месяцев 2024 года в регионе произошло 365 аварий с участием детей младше 16 лет, 9 из которых погибли, а 392 получили травмы.

Фото №1 - В Башкирии стартует акция «Внимание — дети!»

Сложившаяся ситуация с детской аварийностью влечёт необходимость принятия кардинальных мер. Ежедневно в наших сводках появляется информация о ДТП с участием детей. Они получают увечья в качестве пассажиров, пешеходов или водителей.

Владимир Севастьянов, начальник ГАИ РБ

Акция «Внимание — дети!» включает в себя ряд профилактических мероприятий для снижения количества дорожных происшествий с участием детей. В рамках акции школьники смогут участвовать в финале республиканского КВН «Безопасная Дорога Детства», профильной смене «Дорожный патруль. Регион 102», а также во Всероссийских социальных и образовательных проектах «Медиа ЮИД» и «Профессия ЮИД». Акция продлится до 15 ноября.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ