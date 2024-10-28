В Башкирии стартует акция «Внимание — дети!»

28 октября начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях сообщил водителям о начале масштабной акции «Внимание — дети!», организованной совместно с Министерством образования республики. В течение первых девяти месяцев 2024 года в регионе произошло 365 аварий с участием детей младше 16 лет, 9 из которых погибли, а 392 получили травмы.
Акция «Внимание — дети!» включает в себя ряд профилактических мероприятий для снижения количества дорожных происшествий с участием детей. В рамках акции школьники смогут участвовать в финале республиканского КВН «Безопасная Дорога Детства», профильной смене «Дорожный патруль. Регион 102», а также во Всероссийских социальных и образовательных проектах «Медиа ЮИД» и «Профессия ЮИД». Акция продлится до 15 ноября.