В Уфе стартует проект «Академия вокального искусства Аскара Абдразакова»

Участие примут талантливые вокалисты из различных регионов России: Башкортостана, Ростовской, Челябинской, Пензенской, Свердловской, Курганской областей, а также Донецкой Народной Республики. Всего было подано 48 заявок, из которых было отобрано 12.

Молодые артисты получат возможность повысить свой профессиональный уровень под руководством известных мастеров оперного искусства, а также выступить на сцене в сопровождении большого симфонического оркестра.