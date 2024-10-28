Как в Башкирии тренируют юных чемпионов в новом ледовом комплексе

Более тысячи детей активно занимаются спортом в универсальном ледовом комплексе «Туймазы-Арена». Там ребята не только играют в хоккей, но и осваивают фигурное катание, смешанные единоборства и многие другие дисциплины. Объект построили в городе Туймазы при финансовой поддержке компании «Башнефть» в рамках сотрудничества предприятия с республикой.

Не только давать пас, но и отбирать друг у друга шайбу. Если на матчах нападающие команды «Девон» Ричард и Эдвард Хайбрахмановы играют в тандеме и вместе атакуют противника, то на тренировках братья-близнецы увлеченно выполняют базовые упражнения, чтобы доводить все движения на льду до автоматизма.

Всего хоккеем занимаются более ста человек. С момента открытия комплекса его воспитанники не раз становились призерами международных соревнований. А еще игроками молодежных команд российских клубов.

Как раз в 2018 году на саммите «Россия — Китай» были Владимир Путин и Си Цзиньпин. Мы представляли наш город, Башкортостан и Россию всю. Сыграли там вничью, очень хорошо выступили, очень хорошо нас приняли. Ринат Ахмадеев, тренер спортивной школы №2 г. Туймазы

Родители начинающих хоккеистов рады за своих детей, поскольку ребятам есть где заниматься, причем под руководством опытных наставников.

То, что в нашем городе есть такой спорткомплекс «Туймазы-Арена», — это очень большая удача. Нас здесь всё устраивает, здесь тепло, оборудованы раздевалки. Алина Щеглова

Общая площадь ледового дворца составляет более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Трибуны рассчитаны на 800 зрителей. В спорткомплексе есть все условия, чтобы заниматься и фигурным катанием. Он обеспечен всем необходимым оборудованием, в том числе тренажерами в зале. Есть секции футбола, греко-римской борьбы и смешанных единоборств. Всего 11 дисциплин.

Масштабный спортивный объект в Туймазах открывали поэтапно. Ледовую арену — в 2013-м, а вторую очередь с большим залом — в 2018-м году, к столетию Башкортостана. Спорткомплекс был построен при финансовой поддержке «Башнефти», в рамках сотрудничества компании с республикой.

Комплекс носит имя известного хоккеиста и уроженца Туймазинского района Сергея Гимаева. Всего в спортивной школе занимаются более тысячи детей под руководством 28-ми тренеров.