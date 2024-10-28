Как в Уфе разгрузили движение после закрытия Шакшинского моста

После оперативного совещания под руководством Главы Башкортостана было принято решение об увеличении составов пригородных поездов на время перекрытия Шакшинского моста. Об этом рассказали в Минтрансе на брифинге. Теперь курсируют 54 пригородных поезда, 35 из которых идут по всему маршруту. Прорабатывается вопрос об увеличении электричек днем.

Самые ранние электрички выезжают в 6:18 и курсируют каждые 15 минут, вплоть до половины девятого вечера. На участке Дёма-Шакша-Иглино появились 3 новых поезда, а также по будням продлили пригородный маршрут Уфа-Раевка.

Первые дни закрытия Шакшинского моста получились загруженными для электротранспорта: из-за непривычного графика поездов и наплыва пассажиров на перроне образовывалось столпотворение. Видео в интернете разместили местные жители.

На станции «Шакша» функционирует более 12 автобусов. Их движение специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы жители смогли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы.

Сейчас решено разгрузить движение, высаживая пассажиров на береговых платформах. На станции работают три стационарные пригородные кассы, а также дополнительно три кассира продают проездные документы через терминал на перроне. Кроме того, платформу полностью обустроили. Там появилась бесплатная парковка для автомобилей.