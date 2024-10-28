Как в Уфе разгрузили движение после закрытия Шакшинского моста

После оперативного совещания под руководством Главы Башкортостана было принято решение об увеличении составов пригородных поездов на время перекрытия Шакшинского моста. Об этом рассказали в Минтрансе на брифинге. Теперь курсируют 54 пригородных поезда, 35 из которых идут по всему маршруту. Прорабатывается вопрос об увеличении электричек днем.
Самые ранние электрички выезжают в 6:18 и курсируют каждые 15 минут, вплоть до половины девятого вечера. На участке Дёма-Шакша-Иглино появились 3 новых поезда, а также по будням продлили пригородный маршрут Уфа-Раевка.
Первые дни закрытия Шакшинского моста получились загруженными для электротранспорта: из-за непривычного графика поездов и наплыва пассажиров на перроне образовывалось столпотворение. Видео в интернете разместили местные жители.
На станции «Шакша» функционирует более 12 автобусов. Их движение специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы жители смогли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы.
Сейчас решено разгрузить движение, высаживая пассажиров на береговых платформах. На станции работают три стационарные пригородные кассы, а также дополнительно три кассира продают проездные документы через терминал на перроне. Кроме того, платформу полностью обустроили. Там появилась бесплатная парковка для автомобилей.
Капремонт Шакшинского моста стартовал весной прошлого года. 23 октября проезд полностью закрыли, чтобы строители могли соединить левую и правую части. Предполагается, что срок службы нового перрона составит до 50 лет. А пока на время перекрытия предлагаются альтернативные варианты проезда: электрички, речная переправа «Князево», Нагаевское шоссе, Оренбургский тракт, Восточный и Южные выезды.