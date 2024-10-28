В Башкирии суд изменил приговор Рустему Афзалову и Виктору Жулькову

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики изменила приговор суда первой инстанции в отношении бывшего мэра Сибая Рустема Афзалова и первого замминистра транспорта Виктора Жулькова. Ранее суд столицы Зауралья признал их виновными в превышении должностных полномочий.

Речь идёт про ремонт дорог по улице Горького и Сибай-Туяляс, где был привлечён подрядчик в обход конкурсных процедур. В итоге Жулькову приговор отменили за отсутствием состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. Афзалову приговор также отменили по эпизоду с ремонтом дороги Сибай-Туяляс.