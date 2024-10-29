В Уфе прошла «Всероссийская ярмарка»

«Всероссийская ярмарка» собрала в Уфе более сотни производителей из городов и деревень республики, которые предлагали уфимцам молочку, мед, выпечку, соления, специи, рыбу и мясо. Продавали и привычный всем дачный урожай. А к зиме можно было подобрать шали и валенки. Ярмарку организовали по инициативе Минпромторга России по всей стране для продвижения отечественной продукции на рынках.

С корочкой снаружи и мягкая внутри. Такой получается жареный сыр халуми. За ним и выстроилась очередь. Пользуется спросом у покупателей и копченый халуми. Как признается давлекановский сыродел, кроме них, больше его никто не делает на башкирском рынке. Помимо этого продукта, на столе еще две новинки.

Привлекли покупателей своей натуральностью и копченые колбасы. Изготовлены чисто из мяса и пряностей без каких-либо вредных добавок. Продукт, конечно, не из дешевых, но покупатели готовы платить.

В составе этого чая репешок, собранный на опушках леса, в лугах и степях Архангельского района. Трава наделена целебными свойствами и способна помочь при различных недугах. Её приносят местному травнику. Он обрабатывает растения, измельчает, в определенных пропорциях смешивает с другими, добиваясь идеального сочетания вкуса и пользы, а затем упаковывает.

Помимо продажи фермерских продуктов, здесь можно было найти и сувенирные изделия. Особенно приглянулись посетителям этно-матрешки.

Свежий воздух, живая музыка, танцы, артисты в традиционных костюмах народов республики. Эта ярмарка не сравнима ни с каким рынком и тем более супермаркетом, признаются посетители.