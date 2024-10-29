Из Уфы в Казань увеличилось количество авиарейсов

С 28 октября авиакомпания «Nordwind Airlines» совместно с «Ikar» запустила новый рейс по маршруту Уфа — Казань. Он будет выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Embraer 190, которые вмещают 110 пассажиров. Вылет из Уфы в 23:15, прибытие в Казань — в 22:20. Время полета составит 1 час 5 минут.