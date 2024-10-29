В Башкирии проходят «Строевые выходные» для школьников

150 школьников со всей республики участвуют в военно-патриотической смене «Строевые выходные». Она проходит в парке «Патриот» им. Героя России Максима Серафимова при поддержке «Движения первых».

Программа трехдневной смены включает такие направления, как стрельба, сборка и разборка учебных автоматов, метание гранат, основы баллистики и топографии, а также строевую подготовку, обучение первой помощи и гражданской обороне.