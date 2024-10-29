В Уфе не будут строить мечеть на улице Менделеева

Строительство храмов и мечетей имеет особый правовой порядок, свои особенности и процедуру согласования. Земельный участок возле дома №152/3 по улице Менделеева находится на территории лесного фонда. По закону строить капитальные сооружения здесь нельзя, поэтому строительство храма невозможно. Свое мнение также высказали и жители ближайших домов – они были против строительства мечети.