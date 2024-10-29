В Уфе не будут строить мечеть на улице Менделеева

В Уфе решился вопрос со строительством мечети у дома №152/3 по улице Менделеева. Представители Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан рассмотрели возникшую ситуацию.
Строительство храмов и мечетей имеет особый правовой порядок, свои особенности и процедуру согласования. Земельный участок возле дома №152/3 по улице Менделеева находится на территории лесного фонда. По закону строить капитальные сооружения здесь нельзя, поэтому строительство храма невозможно. Свое мнение также высказали и жители ближайших домов – они были против строительства мечети.
Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан провел консультации с представителями Центрального духовного управления мусульман России, Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан, администрацией Уфы и инициаторами строительства. В результате обсуждения, с учетом мнения всех заинтересованных сторон и особенностей строительства культовых сооружений, было принято решение от строительства данного объекта отказаться, договор по выделению спорного земельного участка между Министерством лесного хозяйства РБ и религиозной организацией расторгнуть.
Фото: АиФ.