В Уфе проходит полилингвальный слет «Етеган»

В Уфе в эти дни проходит полилингвальный слет «Етеган». Местом проведения стал детский лагерь «Чайка». Проект реализован благодаря гранту главы республики. В этом году участниками стали 120 учащихся полилингвальных школ Башкортостана. Все они отличники учебы, победители и призеры олимпиад и творческих конкурсов.
Каждый день посвящен одному иностранному языку или языку народов Башкортостана. Тренинги, интенсивы, мастер-классы, встречи с известными людьми. Участники слета смогут пообщаться и с носителями языков.