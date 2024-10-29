В Уфе проходит полилингвальный слет «Етеган»

В Уфе в эти дни проходит полилингвальный слет «Етеган». Местом проведения стал детский лагерь «Чайка». Проект реализован благодаря гранту главы республики. В этом году участниками стали 120 учащихся полилингвальных школ Башкортостана. Все они отличники учебы, победители и призеры олимпиад и творческих конкурсов.