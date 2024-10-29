В Уфе запустят новый поезд Шакша – Дёма

В Уфе с завтрашнего дня запустят новый пригородный поезд Шакша – Дёма. Время отправления — ежедневно в 12:45. Отсутствие дневных электричек было одним из острых вопросов на время закрытия Шакшинского моста. Теперь добраться до центра города можно будет и в обед. Также продлен маршрут следования пригородного поезда Кандры — Уфа. На 30 минут сокращено время ожидания пригородных поездов днем. Капремонт Шакшинского моста начался весной прошлого года.