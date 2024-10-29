В Башкирии появится памятник в честь участников СВО

В Краснокамском районе появится памятник в честь участников специальной военной операции. В Николо-Березовке торжественно заложили камень под будущий мемориал. В церемонии участвовали ветераны боевых действий и родственники павших солдат и офицеров.

Право снять белое полотно с основания будущего мемориала дали тем, кто не понаслышке знает, что такое боевые действия. Вместе с ветеранами СВО на торжественную церемонию на площадь перед районным домом культуры в Николо-Березовке пришли родные и близкие погибших воинов.

Не вернулся из командировки и Алексей Шаров. Его отец Николай Иванович рассказывает, что сын участвовал в спецоперации с самых первых дней ее проведения. Офицер командовал гвардейской 810-й бригадой морской пехоты. Прошел все ступени службы и имел за плечами опыт боевой операции по принуждении Грузии к миру и в сирийском конфликте. И никогда не прятался за спинами подчиненных, старался сохранить им жизни.

На СВО полковник вооруженных сил бок о бок воевал с нашими солдатами против украинских неонацистов. В боях за Мариуполь в марте 2022 года погиб от снайперской пули. За проявленный героизм офицеру присвоили орден Мужества посмертно.

Идея возведения памятника принадлежит местным жителям, которые в составе гумконвоя регулярно отвозят мобилизованным и добровольцам всё самое необходимое.

Весной мы остановились в Волгограде. Там как раз у памятника защитникам Сталинграда у подножия Мамаева Кургана мы как раз увидели закладной камень на том месте, где будет установлен памятник. И с этого времени началась подготовка совместно с ветеранскими организациями. Алексей Горбачёв, глава администрации Краснокамского района

Увековечивают память наших бойцов по всей республике. Появляются парты героев в школах, мемориальные доски на зданиях, где они проживали и учились. А школьникам рассказывают о подвигах современных воинов. Огромное внимание уделяется и поддержке, в том числе членам семей.

Памятник разрабатывают с учетом мнений ветеранов СВО. На нем обозначат имена героев, уроженцев Краснокамского района, погибших при исполнении воинского долга.