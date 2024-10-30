В Уфе к зиме закрывают фонтаны

После отключения проводится комплекс мероприятий по консервации фонтанов: сливается вода, очищаются дно и стенки чаши, промываются сети, фильтры, насосы, продуваются трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду. Для защиты чаши на зиму сверху их укрывают сборно-щитовым каркасом.