В Башкирии назвали график работы поликлиник в праздники

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, как будут работать поликлиники в праздничные дни.
Напомним, текущая рабочая неделя станет шестидневной. 3 и 4 ноября будут выходными. Выходной день 2 ноября перенесен на вторник 30 апреля 2025 года для того, чтобы «майские» продлились с 28 апреля по 1 мая.
Соответственно медицинские учреждения будут работать по графику:
— 2 ноября с 08:00 до 20:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных до 19:00);
— 3 ноября – выходной день;
— 4 ноября – с 08:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16:00).