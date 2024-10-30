Сборная Башкирии приняла участие в чемпионате «Абилимпикс» в Москве

В Москве завершился национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участие приняли представители 89 регионов страны. Сборная из Башкортостана была одной из самых многочисленных.
Полномочное представительство республики является партнером по реализации компетенции «Пчеловодство» и курирует включение ее в основу программы национального чемпионата. С пчеловодством участников фестиваля познакомили преподаватели и студенты Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа на мастер-классе. Также руководство полномочного представительства наградило призеров профессионального чемпионата.