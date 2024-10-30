Жительница Уфы примет участие в телеигре «Остров сокровищ»

В начале ноября на телеканале «СТС» выходит новая приключенческая телеигра «Остров сокровищ. Знаки судьбы»с Дмитрием Масленниковым. В игре примут участие 80 человек, среди которых и Юлиана Загорская из Уфы. Она будет бороться за 10 миллионов рублей, выживая на пустынном острове в Таиланде.

По информации пресс-службы телеканала, участники этой телеигры будут соревноваться за сокровища острова. Они поделятся на три команды, которые будут представлять стихии воды, воздуха и земли. Им придется в течение месяца не только выживать в сложных условиях, но и проходить различные испытания для получения ресурсов и привилегий. В каждом выпуске герои собираются в амфитеатре, чтобы решить, кто покинет игру. В финальной части останется лишь четыре человека, и только один из них сможет забрать сокровища.