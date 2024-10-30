Стало известно, когда начнется строительство Музея кочевых цивилизаций в Башкирии

В Чишминском районе появится туристический комплекс. Радий Хабиров провел рабочее совещание по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций. Проект будущего объекта обсудили в визит-центре «Тура-хан», открытого в июле этого года. Эксперты уже назвали возведение комплекса смелым решением, учитывая непростое время. Вторая очередь строительства стартует в следующем году.

Визит-центр «Тура-хана» открылся в июле этого года. И уверенно стал одной из главных точек притяжения туристов. В правом крыле здания размещена экспозиция, это реплики музейных предметов. Здесь же представлена уменьшенная копия мавзолея Тура-хана. С настоящей же усыпальницей визит-центр соединяет эко-тропа длиной в 620 метров, доступная даже для маломобильных туристов. А еще работает кафе, где гости могут выпить чай после прогулки.

Визит-центр – это, конечно, только часть планируемого масштабного комплекса. В который войдут Евразийский музей кочевых цивилизаций, Центр башкирской лошади, спа-санаторий «Кочевник». Проект будет реализован в несколько этапов.

Несколько раз проект подвергался корректировкам. По замыслу, он должен быть интересен и полезен как детям, так и взрослым. Простому туристу и ученым. Большое значение имеет расположение комплекса — в часе езды от Уфы и недалеко от федеральной трассы. Гости из других городов, проезжая мимо, смогут познакомиться с культурой и историей региона.

Мы актуализировали наши планы, в следующем году приступим к строительству музея. На мой взгляд, его концепция получилась интересной и современной. Кроме того, приняли решение о проектировании Центра башкирской лошади и ловчих птиц. Важно, что мы уже видим успешную работу визит-центра будущего музея. За четыре месяца его посетили почти 80 тысяч гостей. У этого места огромный туристический потенциал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил инициатор проекта, глава республики, реализация идеи полностью потребует больших финансовых вложений. Что не удивительно. Некогда голые поля с усыпальницей на холме станут историческим кластером. И строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций поддержано мировой общественностью. И представляет для нее интерес. И хотя комплекс строится в непростое время, решение руководством региона принято: начатую работу довести до конца.