В Башкирии начали модернизацию энергоблока Кармановской ГРЭС

В Благовещенском районе запустили электрическую подстанцию «Юлдаш». Старт работе энергообъекта дал Радий Хабиров на открытии Российского энергетического форума в Уфе. В мероприятии принимают участие компании из 20 регионов страны, а также представители Белоруссии, Китая, Узбекистана.
Работа этой подстанции не требует постоянного наблюдения. Оборудованием можно управлять дистанционно с помощью телемеханики. «Юлдаш» — это энергообъект совершенно нового поколения. Благовещенскому району он даст дополнительно 110 киловатт необходимого электричества.
У нас третья подстанция в Благовещенске. Почему мы её открыли? Потому что там довольно интенсивно развивается новое предприятие. Там у нас ТОСЭР. Поэтому сейчас — мы были с вами — отгрузили трансформаторы на особую экономическую зону «АЛГА». Мы обеспечим энергией все предприятия, которые там либо в стадии строительства, либо уже работают. Поэтому мы очень партнёрски работаем с энергетиками, это очень дисциплинированные люди, это, представляете, и опасное производство, и цена ошибки большая. Но они молодцы. Но самое главное — инвестиционная деятельность всех наших партнёров. Она такая довольно активная и партнёрски абсолютно с нами работают.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Знаменательный день сегодня и для Кармановской гидроэлектростанции. Энергоблок непрерывно работает уже 55 лет и требует обновления. На форуме дали старт модернизации ГРЭС, на которую будет потрачено около 4 млрд рублей. Впереди — строительство еще нескольких важных энергообъектов.
У нас на высокой стадии готовности завершается строительство подстанции «Инорс» в одноименном районе города Уфы. И также завершаем строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе. Это тоже подстанция, которая будет обеспечивать очень активно жилую застройку в соответствующем пригороде города Уфы.Анатолий Пискунов, генеральный директор компании «Башкирэнерго»
Запуск новых объектов на Российском энергетическом форуме уже стал традиционным. В этом году мероприятие проводится в 24-й раз. Вновь открылась и юбилейная, 30-я выставка «Энергетика Урала», в которой принимают участие 80 компаний. Это более 20 регионов России.
У нас очень большое внимание молодежи. То есть, как всегда, мы проводим молодежный день, у нас большая экспозиция «Территория старта», «Территория инноваций», где представляют свои разработки студенты, школьники. Это то, ради чего делается форум, потому что это будущие энергетики.Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании
Так, на стенде Аграрного университета представили светодиодные фитосветильники. В передовой инженерной школе «Моторы будущего» выпускают электрощитовое оборудование. А также исследуют сверхпроводимость для кабельных линий, азотных технологий и систем магнитного подвеса.
Действительно, Башкортостан в этом плане ведущий регион. Мы из года в год повышаем и выработку, и потребление. Это важные экономические показатели развития. Поэтому еще раз — мы будем рады обменяться лучшими практиками и вместе двигаться вперёд.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мероприятие уже успело зарекомендовать себя как лучшая дискуссионная площадка для развития энергоотрасли. Впереди насыщенная деловая программа, которая включает более 45 секций. Российский энергетический форум продлится еще два дня.