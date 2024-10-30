В Башкирии начали модернизацию энергоблока Кармановской ГРЭС

У нас третья подстанция в Благовещенске. Почему мы её открыли? Потому что там довольно интенсивно развивается новое предприятие. Там у нас ТОСЭР. Поэтому сейчас — мы были с вами — отгрузили трансформаторы на особую экономическую зону «АЛГА». Мы обеспечим энергией все предприятия, которые там либо в стадии строительства, либо уже работают. Поэтому мы очень партнёрски работаем с энергетиками, это очень дисциплинированные люди, это, представляете, и опасное производство, и цена ошибки большая. Но они молодцы. Но самое главное — инвестиционная деятельность всех наших партнёров. Она такая довольно активная и партнёрски абсолютно с нами работают.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан