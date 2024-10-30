Выезжают круглосуточно: как в Башкирии контролируют выбросы с заводов

Специалисты Башкирской содовой компании в круглосуточном режиме проводят анализ атмосферного воздуха в Стерлитамаке. Цель исследований — контроль за уровнем вредных веществ в окружающей среде.

По расположению брендированного спецавтомобиля можно понять, в какую сторону от предприятий БСК дует ветер. Именно в этом направлении выезжают специалисты лаборатории, чтобы сделать забор воздуха.

У каждого вещества своя скорость сбора. В среднем забор продолжается 20 минут. Образцы собираются в специальном аппарате, который потом отвозят в лабораторию для проведения точного анализа.

По словам экспертов, основной объем выбросов производят агрегаты и цеха, которые работают уже несколько десятилетий. Это в значительной степени наследие предыдущих лет. А в период, когда контрольный пакет акций БСК принадлежал частным владельцам, предприятие практически не модернизировалось.

Сейчас, когда «Соду» вернули государству, прибыль направляется на новейшее техническое оснащение. При этом проводятся исследования изменений выбросов по годам и принимаются меры для их снижения. И они работают. Это подтверждают результаты лабораторных исследований.