Жители Башкирии могут сэкономить на проезде благодаря СБП

До конца 2024 года Система быстрых платежей предоставляет скидку на проезд в общественном транспорте Башкортостана. При оплате поездок через СБП, отсканировав QR-код камерой смартфона или воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты NFC, с пассажира автоматически списывается на 13 рублей меньше.
В республике появился новый способ оплаты поездок в транспорте. Пассажиры могут оплачивать по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях установили специальные платежные таблички.
Еще один удобный и нехитрый способ оплаты проезда – просто приложить телефон с функцией бесконтактной оплаты к специальной NFC-табличке.
Платежные таблички уже есть в автобусах, троллейбусах и трамваях республики, а это более 1500 транспортных средств. До конца года для жителей и гостей республики, которые оплачивают поездки новыми способами, проезд будет стоить на 13 рублей меньше.