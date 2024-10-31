Жители Башкирии могут сэкономить на проезде благодаря СБП

До конца 2024 года Система быстрых платежей предоставляет скидку на проезд в общественном транспорте Башкортостана. При оплате поездок через СБП, отсканировав QR-код камерой смартфона или воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты NFC, с пассажира автоматически списывается на 13 рублей меньше.

В республике появился новый способ оплаты поездок в транспорте. Пассажиры могут оплачивать по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях установили специальные платежные таблички.

Я каждый день езжу на работу и обратно в общественном транспорте. Удобно, что для оплаты не надо носить даже банковскую кату. Все есть в телефоне. А теперь можно и оплатить по QR-коду, причем не надо идти в конец автобуса к водителю. Нахожу табличку и оплачиваю из любой точки салона.

Луиза, пассажир 

Еще один удобный и нехитрый способ оплаты проезда – просто приложить телефон с функцией бесконтактной оплаты к специальной NFC-табличке.

Фото №1 - Жители Башкирии могут сэкономить на проезде благодаря СБП

Платить за проезд со скидкой можно ещё одним способом – через NFC с помощью смартфона с функцией бесконтактной оплаты. Для этого приложите ваш смартфон к табличке, у вас откроется список банков – выбирайте свой и подтверждаете платёж уже в мобильном сервисе вашего банка. Для удобства можно воспользоваться и оплатой через приложение «СБПэй», там есть функция «оплата через NFC», платёж пройдёт моментально.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» 

Платежные таблички уже есть в автобусах, троллейбусах и трамваях республики, а это более 1500 транспортных средств. До конца года для жителей и гостей республики, которые оплачивают поездки новыми способами, проезд будет стоить на 13 рублей меньше.

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