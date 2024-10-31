Жители Башкирии могут сэкономить на проезде благодаря СБП

Я каждый день езжу на работу и обратно в общественном транспорте. Удобно, что для оплаты не надо носить даже банковскую кату. Все есть в телефоне. А теперь можно и оплатить по QR-коду, причем не надо идти в конец автобуса к водителю. Нахожу табличку и оплачиваю из любой точки салона.

Луиза, пассажир