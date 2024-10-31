Бабушка из Башкирии сделала 100 веников для бойцов СВО

Постепенно болезнь отступила, и она встала на ноги, начала говорить, благодаря тому, что двигалась, стараясь помочь. Так, помогая другим, она помогла себе. Для неё и её семьи помощь в сборе гумконвоя стала смыслом жизни, и Галиевы-Гилязовы принимают в нём самое активное участие. В память о погибшем внуке в прошлом году Нурия Шайхулловна отправила с гуманитарным грузом 15 килограммов домашней лапши, которую он так любил. Связала и принесла варежки, перчатки бойцам, чтобы они не мёрзли в зимнюю стужу. Так по-матерински, от всего сердца пожилая женщина помогает нашим ребятам в зоне спецоперации, приближая победу.