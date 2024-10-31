Бабушка из Башкирии сделала 100 веников для бойцов СВО

Нурия Галиева-Гилязова из Нефтекамска недавно потеряла внука, который погиб в зоне специальной военной операции. Пожилая женщина не опустила руки - решила помогать бойцам, которые прямо сейчас приближают Победу ценой своих жизней.
Журналисты газеты "Красное знамя" пообщались с Нурией Шайхулловной и выяснили: в этот раз женщина вместе со всей своей семьей подготовила 100 березовых веников для бойцов. Говорит, помогали дети и внуки. Все эти веники накануне были переданы в специальный Центр поддержки участников СВО, вскоре их доставят в место дислокации башкирских добровольцев с очередным гуманитарным грузом.
Помощь нашим бойцам стала для Галиевых-Гилязовых делом очень личным, семейным после гибели сына, внука Руслана Галиева 3 октября 2022 года в зоне спецоперации. Тяжело переживала утрату внука Нурия Шайхулловна, перенесла инсульт, не могла ходить, с трудом шевелила пальцами. Но и в этом состоянии она нашла в себе силы и стала вязать варежки, шерстяные носки нашим бойцам, чтобы отправить на фронт.
Постепенно болезнь отступила, и она встала на ноги, начала говорить, благодаря тому, что двигалась, стараясь помочь. Так, помогая другим, она помогла себе. Для неё и её семьи помощь в сборе гумконвоя стала смыслом жизни, и Галиевы-Гилязовы принимают в нём самое активное участие. В память о погибшем внуке в прошлом году Нурия Шайхулловна отправила с гуманитарным грузом 15 килограммов домашней лапши, которую он так любил. Связала и принесла варежки, перчатки бойцам, чтобы они не мёрзли в зимнюю стужу. Так по-матерински, от всего сердца пожилая женщина помогает нашим ребятам в зоне спецоперации, приближая победу.