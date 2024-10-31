В Уфе вручили медали отцам защитников Отечества

Сегодня в республике чествовали отцов защитников Отечества – не только воспитавших настоящих героев страны, но и активно помогающих бойцам и ветеранам СВО, а также их родным и близким в тылу. Общественные медали вручили 18 мужчинам. На прошлой неделе награду получили еще трое.

Таурат Зайнуллин – из Челябинской области. Он впервые видит памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову. Для него быть на этом месте – гордость, ведь его предки родом из башкирского села. Он потомок героя Первой мировой войны. Скульптура и барельефы с изображением сюжетов из истории его народа впечатлили мужчину до глубины души. По его словам, образ командира легендарной 112-й Башкавдивизии напомнил ему сына, Героя России, который со своим взводом взял крупный опорный пункт противника.

Как и у его сына, сегодня на груди Таурата Зайнуллина красуется награда. Ему вручили медаль как отцу защитника Отечества, воспитавшему настоящего героя страны. Такой же особый знак вместе с ним получили и другие папы. Среди них – Раиль Курамшин из Учалов, действующий участник СВО. Вслед за сыном Альбертом в 2022 году отправился на передовую. Служили в одном танковом полку. Его сын после множества ранений, контузии, оправившись, снова возвращался в строй. Во время выполнения очередного боевого задания Альберт погиб.

Отец Максима Серафимова, Героя России, получивший посмертно Золотую Звезду, тоже в списке награждаемых. Максим совершил подвиг в первые дни спецоперации. Накрыв собой гранату, спас солдат. Он стал примером мужества. Его именем назвали парк «Патриот» в Чишминском районе и уфимскую школу, в которой он учился. Владимир Викторович после потери сына решил посвятить жизнь оказанию помощи бойцам.

Инициативу о награждении отцов защитников Отечества выдвинули в августе этого года. И уже сегодня первые медали получили 18 человек.