В Уфе участники СВО получат скидки на покупку жилья

Новую меру поддержки ввела Администрация Уфы для тех, кто в ближайшие два месяца подпишет контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Данная мера поддержки была разработана совместно с уфимскими застройщиками.

Получить скидку на покупку жилья можно будет в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. Размер скидки на покупку нового жилья в Уфе для участников СВО составит 500 тысяч рублей.

Для получения скидки необходимо обратиться к застройщику, который участвует в акции, и предоставить документ, который подтверждает заключение контракта, а также купон на скидку. Соответствующий купон можно получить в одной из районных администраций башкирской столицы.