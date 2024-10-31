Башкирию признали самым читающим регионом страны

Масштабный праздник включает в себя деловую часть, культурно-просветительские и благотворительные акции, презентации, творческие встречи. В этом году в мероприятии участвовали более 170 тысяч человек. Также руководитель республики отметил, что в Башкортостане очень развита библиотечная сеть, в регионе более 3200 читальных залов, сотрудники которых вносят большой вклад в формирование у подрастающего поколения любви к книгам, — добавил Радий Хабиров и поблагодарил организаторов конкурса за высокую оценку Башкортостана.