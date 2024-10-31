Спортсмены из Башкирии завоевали медали на Кубке России по греко-римской борьбе

Видел, что она глаз положила на меня, но я тоже видел, что я тоже не прочь. Как только они идут в столовую, я всегда чистую одежду надену, колпачок чистый, глаженый, и стою на раздаче, ухмыляюсь. И вот так познакомились. Потом я ее позвал на танцы, я говорю, я тебя щи научу варить. Пришла она, потанцевали, вот, дотанцевались до 60 лет.

Милс Кадыров, заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, ветеран Уфимского моторостроительного производственного объединения