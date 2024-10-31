Спортсмены из Башкирии завоевали медали на Кубке России по греко-римской борьбе

60-летний юбилей совместной жизни отметили супруги Кадыровы. У Милса и Людмилы двое детей и четверо внуков. Секрет семейного счастья они поведали съемочной группе БСТ. Подробнее далее.
Чистейший татарин Миякинского района, чистейшая русская из Курска. Мы сошлись, и вот поженились с ней. Милс и Людмила Кадыровы с трепетом перелистывают страницы истории. В фотоальбомах бережно хранят семейные снимки. Их взгляды пересеклись 62 года назад, и дружба переросла в большую любовь, которую сначала не одобрили родители.
Она русская, я татарин. В те времена это очень сложно было объединить эти национальности, потому что настолько велика была разница между мусульманами и христианами православными. Пришлось ослушаться, и мы поженились с ней.Милс Кадыров, заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, ветеран Уфимского моторостроительного производственного объединения
Милс Хайбрахманович окончил кулинарное училище и, став поваром столовой треста, параллельно учился в техникуме советской торговли. Тогда его направили в общепит следить за производством. Недалеко от него в строительной организации работала юная Людмила Кадырова, которая часто приходила с подругами на обед.
Видел, что она глаз положила на меня, но я тоже видел, что я тоже не прочь. Как только они идут в столовую, я всегда чистую одежду надену, колпачок чистый, глаженый, и стою на раздаче, ухмыляюсь. И вот так познакомились. Потом я ее позвал на танцы, я говорю, я тебя щи научу варить. Пришла она, потанцевали, вот, дотанцевались до 60 лет.Милс Кадыров, заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, ветеран Уфимского моторостроительного производственного объединения
В начале 60-х Милс Кадыров устроился на моторостроительный завод, где в последующем под его руководством открылся комбинат питания. Мужчина поделился, что с нелегкой работой во многом он справлялся благодаря мудрости жены.
Это работа. Это все равно работа. Приходится предугадывать, приходится сглаживать все углы.Людмила Кадырова
Она действительно была двигателем моей жизни. Ругаться, пилиться было некогда. Она вот у себя на работе, я у себя на работе. Жили мы, раз я уже директор питания, в достатке.Милс Кадыров, заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, ветеран Уфимского моторостроительного производственного объединения
Сейчас супруги на пенсии. Они вырастили двоих дочерей и с удовольствием проводят время с внуками. Отдыхают на даче, выращивая цветы, и выезжают на отдых, а любимым совместным занятием с молодости остается готовка.
Общее, чтобы мы прям вместе что-то делали — беляши, пирожки. Я говорю: «У тебя не должна быть фамилия Кадыров, ты Пирожков». Не успею глянуть, уже раскатывает тесто и давай лепить. Ну да, это у нас фирменное.Людмила Кадырова
Подшучивают друг над другом, смотрят влюбленными глазами, не сдерживая улыбки. Поддержка и понимание, по их словам, — залог семейного счастья длиной в 60 лет.